Из города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/ч. через 2 ч вслед за ним выехал другой велосипедист,скоростью которого 17,4 км/ч. через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого?
Математика
Из города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/ч. через 2 ч вслед за ним выехал другой велосипедист,скоростью которого 17,4 км/ч. через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,4×2=26,8км проехал первый велосипедист 17,4-13,4=4км/ч скорость сближения 26,8:4=6,7часа второй велосипедист догонит первого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу металлическая деталь объемом в 3,5 в диаметре имеют массу 27,3 килограмма другая деталь Из этого же металла имеет массу 10,9...
Русский язык
Английский язык