Из города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/ч. через 2 ч вслед за ним выехал другой велосипедист,скоростью которого 17,4 км/ч. через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого?

Математика

Из города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/ч. через 2 ч вслед за ним выехал другой велосипедист,скоростью которого 17,4 км/ч. через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого?

Автор: Гость