Из каких частей состоит басня
Литература
Из каких частей состоит басня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня состоит из двух частей: 1. повествование (рассказ о чем или о ком-либо) 2. поучение ( то есть вывод, мораль данной басни)
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