Кто такие Герои Древней Греции

Литература
Кто такие Герои Древней Греции
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Герои Древний Греции -- мифологические знаменитости Самый могучий-  Геракл Герой древней Греции -Персей, Ясон, Тесей Древнегреческий герой -Одиссей Несчастный герой  древней Греции-Эдип
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