Составь одинаковые таблицы. Спроси о пустых клетках a b c d e f g h i 1 9 5 2 10 8 2 2 3 5 4 1
Английский язык
Составь одинаковые таблицы. Спроси о пустых клетках a b c d e f g h i 1 9 5 2 10 8 2 2 3 5 4 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A, I,E,B,J,H,B,B,C,E,D,A.
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