Состав те диалог из 10-12 реплик на тему:"кем я вижу себя в будующем " (связанный с про??ессией)
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Состав те диалог из 10-12 реплик на тему:"кем я вижу себя в будующем " (связанный с про??ессией)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-привет Маша! -привет Саша! -Саша,кем ты хочешь стать в будущем ? -я хочу стать врачом,а ты? -я хочу стать учителем,а почему ты хочешь стать врачом?- потому что я хочу помогать больным людям , а почему ты хочешь стать учителем? - потому что я люблю детей. -пока -до вскорых встречи
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