Каждый день количество арифметических примеров, которые надо сосчитать Пете, уве??ичивалось вдвое, но успел он каждый день сосчитать только два из них. Сколько таких примеров было в понедельник, если в воскресенье их осталось 578?

Математика
Каждый день количество арифметических примеров, которые надо сосчитать Пете, уве??ичивалось вдвое, но успел он каждый день сосчитать только два из них. Сколько таких примеров было в понедельник, если в воскресенье их осталось 578?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
578•2=1156(предметов) Ответ:1156 предметов было в понедельник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
A) 1-k=3/5+1/10; б) t+1=4/9+2/3. Решите. За быстрый ответ даю сразу лучший ответ .Это срочно.
Ответить
Химия
Определите массу гашеной извести, полученной при взаимодействии 5 кг негашеной извести и 1 л воды(Нужно срочно!!!!!)
Ответить
Окружающий мир
Срочно нужно написать про наши предки древесные жители очень много и понятно
Ответить
Литература
Что это за писатель на фото?
Ответить
Биология
Доклад про осень! Помогите!
Ответить