Каждый день количество арифметических примеров, которые надо сосчитать Пете, уве??ичивалось вдвое, но успел он каждый день сосчитать только два из них. Сколько таких примеров было в понедельник, если в воскресенье их осталось 578?

Математика

Каждый день количество арифметических примеров, которые надо сосчитать Пете, уве??ичивалось вдвое, но успел он каждый день сосчитать только два из них. Сколько таких примеров было в понедельник, если в воскресенье их осталось 578?

Автор: Гость