Каждый день количество арифметических примеров, которые надо сосчитать Пете, уве??ичивалось вдвое, но успел он каждый день сосчитать только два из них. Сколько таких примеров было в понедельник, если в воскресенье их осталось 578?
Математика
Каждый день количество арифметических примеров, которые надо сосчитать Пете, уве??ичивалось вдвое, но успел он каждый день сосчитать только два из них. Сколько таких примеров было в понедельник, если в воскресенье их осталось 578?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
578•2=1156(предметов) Ответ:1156 предметов было в понедельник.
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