Какую роль в книге играют иллюстрации.Опишите ПЛИЗ, одним словом 12 баллов

Литература
Какую роль в книге играют иллюстрации.Опишите ПЛИЗ, одним словом 12 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иллюстрация помогают представить образ кого лил чего либо.
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