Представьте,что у единственной струны монохорда длина 30см,и звучит она в тональности ноты "до".Какой длины должна быть струна другого монохорда,чтобы получить ноту "до",но на октаву выше?
Музыка
Представьте,что у единственной струны монохорда длина 30см,и звучит она в тональности ноты "до".Какой длины должна быть струна другого монохорда,чтобы получить ноту "до",но на октаву выше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22.5 см - в 1.5 раза длинее чем половина первой струны
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