Представьте,что у единственной струны монохорда длина 30см,и звучит она в тональности ноты "до".Какой длины должна быть струна другого монохорда,чтобы получить ноту "до",но на октаву выше?

Музыка

Представьте,что у единственной струны монохорда длина 30см,и звучит она в тональности ноты "до".Какой длины должна быть струна другого монохорда,чтобы получить ноту "до",но на октаву выше?

Автор: Гость