В каком году упал царь колокол?

Окружающий мир
В каком году упал царь колокол?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 июня 1701. я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 61 км ч и 3 часа со скоростью 69 км/ч чему равна ср??дняя скорость автомобля.
Ответить
Русский язык
Состав те диалог из 10-12 реплик на тему:"кем я вижу себя в будующем " (связанный с про??ессией)
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста,желательно по подробнее Сила тяготения между двумя одинако??ыми шарами 0,1 мН.Определите массу шаров,если расстояние между их...
Ответить
Музыка
Представьте,что у единственной струны монохорда длина 30см,и звучит она в тональности ноты "до".Какой длины должна быть струна другого монохорда,чт...
Ответить
Литература
Какую роль в книге играют иллюстрации.Опишите ПЛИЗ, одним словом 12 баллов
Ответить