В каком году упал царь колокол?
Окружающий мир
В каком году упал царь колокол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 июня 1701. я думаю так
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