Из каких членов предложения может состоять в простое предложение

Гость: Гость:

Только из одной грамматической основы ( может быть с однородными членами подлежащими и сказуемыми ), из определений, дополнений, обстоятельств ( возможно с однородные членами ). Например: Грибы и ягоды можно собрать в лесу. В школе нас научили читать, писать буквы и считать цифры. Моя подруга бывала во Франции, Испании и Германии.