Из каких членов предложения может состоять в простое предложение

Русский язык
Из каких членов предложения может состоять в простое предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только из одной грамматической основы ( может быть с однородными членами подлежащими и сказуемыми ), из определений, дополнений, обстоятельств ( возможно с однородные членами ). Например: Грибы и ягоды можно собрать в лесу. В школе нас научили читать, писать буквы и считать цифры. Моя подруга бывала во Франции, Испании и Германии.
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