Помогите записать и решить задачу 204

Математика
Помогите записать и решить задачу 204
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько парников с огурцами? 100÷5=20парников лука 20÷2=10 салатом 100-20-10=70 парников с огурцами
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