Из каких основных частей может состоять аннотация? Помогите пожалуйста еще соста??ить одну аннотацию про какой нибудь текст

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Анотация состоит из 3 основных частей: 1.Название 2.Авторы 3.Текст аннотации Пример аннотации по экономике Ежегодно в России от эксплуатации нефтепродуктоводов сбрасывается свыше 500 тысяч тонн нефтепродуктов, основная масса которых негативно сказывается на земельных и водных ресурсах. Многочисленные отказы в их работе приводят к локальным и общим загрязнениям, создают условия повышенного риска для персонала и наследия. Поэтому обеспечение безопасности и надежности систем трубопроводов стало в наши дни важнейшей задачей. Повышению функциональной надежности транспорта нефтепродуктов во многом способствует повышение конструктивной надежности магистральных трубопроводов. Важность проблемы надежности и безопасности систем транспорта нефтепродуктов обусловлена возросшей ролью трубопроводов в экономике России. Источник: NauchnieStati.Ru