Из какого ремесла пришол этот фразеологизм за тридевять земель

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За тридевять земель- это очень далеко. Этот фразеологизм фольклорного происхождения. Слово тридевять представляет собой сложение двух числительных: три и девять. Оно восходит к тому времени, когда на Руси наряду с десятеричной системой исчисления существовала и девятеричная ( в этой системе тридевять означало 27) Выражение за тридевять земель обычно для русских сказок в форме троекратного повтора( за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве). В сказках это выражение отделяется от точного числительного и означает просто "очень далеко". Это современное употребление и значение сложилось примерно на рубеже XVIII и XIX вв.