Из какой страны эти слова: Грамматика Экватор Тулуп Башлык Фронт Шпион Багаж Девчина

Другие предметы
Из какой страны эти слова: Грамматика Экватор Тулуп Башлык Фронт Шпион Багаж Девчина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматика-лат. Экватор-лат. Тулуп-англ. Башлык-тур. Фронт-лат. Шпион-нем. Багаж-фран. Девчина- укр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие звуки есть у английского слова nine?
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 190 упражнение
Ответить
Математика
Найдите площадь сектора радиусом 10 см, угол которого равен 65 градусов
Ответить
Русский язык
чудесная кладовая расставить знаки препинания найти повествовательное вопросит??льное побудительное предложение
Ответить
Русский язык
Сочинение о суфиксе щик и чик
Ответить