Из какой страны эти слова: Грамматика Экватор Тулуп Башлык Фронт Шпион Багаж Девчина
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Из какой страны эти слова: Грамматика Экватор Тулуп Башлык Фронт Шпион Багаж Девчина
Ответ(ы) на вопрос:
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Грамматика-лат. Экватор-лат. Тулуп-англ. Башлык-тур. Фронт-лат. Шпион-нем. Багаж-фран. Девчина- укр.
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