Найдите площадь сектора радиусом 10 см, угол которого равен 65 градусов
Математика
Найдите площадь сектора радиусом 10 см, угол которого равен 65 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=pr^2n/360=p*100*65/360=56.7 p=3.14
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