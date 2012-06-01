5/12 частей деревья фруктового сада яблони, а1/12 часть груши . какую часть сада соста??ляют остальные фруктовые деревья?

Алгебра
5/12 частей деревья фруктового сада яблони, а1/12 часть груши . какую часть сада соста??ляют остальные фруктовые деревья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-(5/12+1/12)=1-6/12=6/12=1/2=0,5
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