Сенкан на тему: Іван Карпенко-Карий

Українська література
Сенкан на тему: Іван Карпенко-Карий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Іван Карпенко-Карий 2. Талановитий, український 3. Пише, друкує, створює 4. Карпенко-Карий відомий драматург. 5. Письменник
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