Переведите из 10 пожалуйста помогите!!!
Информатика
Переведите из 10 пожалуйста помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)347 из десятичной равно 101011011 в двоичной, 533 в 8 и 15В в 16 2) 1110001100 : 908 в 10, 230: 152 в 10 3)255+156 = 433 в 8 1001 - 10 = 111 в 2
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