Прямые AB и BC-касательные к окружности,центром которой является точка O,точки A и C -точки касания.Окружность пересекает отрезок OB в точке T, угол ABT= 30 градусов.Докажите,что точка T является точкой пересечения биссектрис т...
Геометрия
Прямые AB и BC-касательные к окружности,центром которой является точка O,точки A и C -точки касания.Окружность пересекает отрезок OB в точке T, угол ABT= 30 градусов.Докажите,что точка T является точкой пересечения биссектрис треугольника ABC.
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180+30=210 210-180=•••
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