Прямые AB и BC-касательные к окружности,центром которой является точка O,точки A и C -точки касания.Окружность пересекает отрезок OB в точке T, угол ABT= 30 градусов.Докажите,что точка T является точкой пересечения биссектрис т...

Геометрия

Прямые AB и BC-касательные к окружности,центром которой является точка O,точки A и C -точки касания.Окружность пересекает отрезок OB в точке T, угол ABT= 30 градусов.Докажите,что точка T является точкой пересечения биссектрис треугольника ABC.

Автор: Гость