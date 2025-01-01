В магазине привезли 250коробок , в каждой каробкепо54 пачке печенья . Какова масса всего печенья, если массаодной пачке 150г?

Математика

В магазине привезли 250коробок , в каждой каробкепо54 пачке печенья . Какова масса всего печенья, если массаодной пачке 150г?

Автор: Гость