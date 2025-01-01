В магазине привезли 250коробок , в каждой каробкепо54 пачке печенья . Какова масса всего печенья, если массаодной пачке 150г?
Математика
В магазине привезли 250коробок , в каждой каробкепо54 пачке печенья . Какова масса всего печенья, если массаодной пачке 150г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250*54= 13 500 - всего пачек печенья 13 500*150= 2 025 000гр - вес всего печенья 1кг = 1000гр 2 025 000:1000= 2025кг Ответ: 2025кг
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