Слова с буквой Е перед одной или двумя Н в причастиях и прилагательных образованн??х от глаголов на -ить, -еть

Русский язык
Слова с буквой Е перед одной или двумя Н в причастиях и прилагательных образованн??х от глаголов на -ить, -еть
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Гость:
Лепить-слепленный, рубить-рубленный
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