209 плииииииииииизззз
Математика
209 плииииииииииизззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 209 Первое задание: 1) 84 * 35 = 2940(см) - путь колеса 2) 2940 : 98 = 30 (оборотов) Ответ: 30 оборотов ---------------------------------------------- Второе задание: 1) 60 * 2 * 3,14 = 376,8 (см) - длина окружности 1-ого колеса (по формуле L = 2nR) 2) 376 * 40 = 15 072 (см) - путь колеса 3) 15 072 : 48 = 314 (см) - длина окружности 2-ого колеса 4) 314 : 3,14 : 2 = 50 (см) Ответ: 50см - радиус второго колеса.
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