Сочинение о суфиксе щик и чик

Гость: Гость:

Жили-были суффиксы -ЧИК и -ЩИК, разводили вместе пчел на пасеке. Дело в том, что оба очень любили кушать мед. Как ни странно, одного из них постоянно жалили пчелы, они налетали на него, жужжа: "Д-Т-З-С-Ж, Д-Т-З-С-Ж". Суффикс -ЩИК убегал от них в слезах. А вот его брата, суффикс -ЧИК, пчелы очень любили и угощали медом. С недавних пор суффиксы договорились, что собирать мед будет только -ЧИК, а ЩИК будет приходить к нему в гости и вдоволь наедаться любимым лакомством. Однако до сих пор -ЩИК обходит пасеку стороной. Как только услышит "Д-Т-З-С-Ж" - бежит со всех ног прочь, так что бывает в гостях у брата очень редко".