Из каждой пары слов образуй и запиши одно сложное слово - мясо рубить, тушить огонь.
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Из каждой пары слов образуй и запиши одно сложное слово - мясо рубить, тушить огонь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мясо+о+рубить=мясорубка огонь+е+тушить=огнетушитель
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