Рассказ о реке об озере о пруде

Окружающий мир
Рассказ о реке об озере о пруде
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Гость:
Байкал – одно из древнейших озер планеты  и самое глубокое озеро в мире. Байкал входит в десятку самых больших озер в мире. Его средняя глубина около 730 метров, максимальная – 1637 метров. В 1996 году Байкал был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО байкал     Возраст озера учёные традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным природным объектом, так как большинство озёр, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.  Существует также версия об относительной молодости Байкала, выдвинутая доктором геолого-минералогических наук Александром Татариновым в 2009 году, которая получила косвенные подтверждения во время второго этапа экспедиции «Миров» на Байкале. В частности, деятельность грязевых вулканов на дне Байкала позволяет учёным предполагать, что современной береговой линии озера всего лишь 8 тысяч лет, а глубоководной части — 150 тысяч лет
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