Из книги ,которую ты щас читаешь выпиши 3 предложения с однородными членами, покаж?? их виды. ПРОШУ ВАС ,ПОМОГИТЕ!ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ТОМУ КТО ОТВЕТИТ НА ЭТОТ ВОПРОС
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Из книги ,которую ты щас читаешь выпиши 3 предложения с однородными членами, покаж?? их виды. ПРОШУ ВАС ,ПОМОГИТЕ!ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ТОМУ КТО ОТВЕТИТ НА ЭТОТ ВОПРОС
Ответ(ы):
Гость:
"Кукушка" И.Бунин Лес был небольшой, но красивый,особенно ежели принять во внимание, что вокруг него была бедная местность: поля да косогоры, кое-где посёлки у оврагов, дубовые кусты в лощинах, хутора мелких помещиков и одинокая мельница-ветрянка на западном горизонте.-был небольшой, но красивый-два однородных именных сказуемых; бедная местность(обобщающее слово):поля да косогоры, посёлки, дубовые кусты, хутора, мельница-ветрянка-ряд однородных подлежащих при обобщающем слове. Наступал вечер тёплого и серенького февральского дня..(теплого и серенького-два однородные определения, выраженные прилаг., между ними одиночный союз и) Кроме того,ему дали валенки, старую баринову тужурку и полинявший дворянский картуз.Валенки, тужурку и картуз -однородные дополнения, выражен. существ.
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