Медный шар объёмом 50 см3 полностью погружен в воду. Какая выталкивающая сила действует на шар?
Физика
Медный шар объёмом 50 см3 полностью погружен в воду. Какая выталкивающая сила действует на шар?
Ответ(ы):
Гость:
Выталкивающая сила-Сила Архимеда. F=pVg переводим объем тела 50см3 в м3 получается 50*10 в(-6)степени м3 плотность воды 1000 следовательно 1000*50*10(-6)*10=0,5 Ньютонов
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