Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платья для взрослых.На одно дет??кое платье идёт 2м ткани.Сколько метров ткани идёт на каждое платье для взрослых?

Математика
Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платья для взрослых.На одно дет??кое платье идёт 2м ткани.Сколько метров ткани идёт на каждое платье для взрослых?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48×2=96 метров ткани идет на все детские платья 96÷24=4 метра ткани идет на каждое взрослое платье
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