Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платья для взрослых.На одно дет??кое платье идёт 2м ткани.Сколько метров ткани идёт на каждое платье для взрослых?

Математика

Из куска ткани можно сшить 48 детских платьев или 24 платья для взрослых.На одно дет??кое платье идёт 2м ткани.Сколько метров ткани идёт на каждое платье для взрослых?

Автор: Гость