Из москвы в смоленск одновременно отправились скорый поезд и электричка .Скорый поезд шел со скоростью 120 км/ч,скорость электрички на 50 км/ч меньше.Через 2 часа расстояние между ними будет _____ км А)240 Б)140 В)100 Г)340

Математика

Из москвы в смоленск одновременно отправились скорый поезд и электричка .Скорый поезд шел со скоростью 120 км/ч,скорость электрички на 50 км/ч меньше.Через 2 часа расстояние между ними будет _____ км А)240 Б)140 В)100 Г)340

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