Из одного города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа из другого города навстречу автомобилю выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выхода автобуса автомобиль и автобус встретятся, если...

Математика

Из одного города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа из другого города навстречу автомобилю выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выхода автобуса автомобиль и автобус встретятся, если расстояние между городами 600 км.

Автор: Гость