Из одного города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа из другого города навстречу автомобилю выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выхода автобуса автомобиль и автобус встретятся, если...

Математика
Из одного города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа из другого города навстречу автомобилю выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выхода автобуса автомобиль и автобус встретятся, если расстояние между городами 600 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 * 3 = 210 70+60=130(600 - 210) :130 = 3Ответ: 3 часа

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