задания 126 помогите близ очень!!!

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задания 126 помогите близ очень!!!
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Гость:
Глаголы: окончила, сделала, вздохнул, зашевелились, закивали, защёлкали; ходят, получают.
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