Шмель и Оса полетели с поля в одном направлении на Восточной летел со скоростью 50 ??етров в минуту 150 метров минуту когда вылетела Оса расстояние между Сулеймана было 200 метров через сколько можно за тобой следят через сколь...

Математика

Шмель и Оса полетели с поля в одном направлении на Восточной летел со скоростью 50 ??етров в минуту 150 метров минуту когда вылетела Оса расстояние между Сулеймана было 200 метров через сколько можно за тобой следят через сколько минут осталось до Гомеля

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