(зх квадрат - 4)квадрат -4(3хквадрат -4)-5=0
Алгебра
(зх квадрат - 4)квадрат -4(3хквадрат -4)-5=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменяем 3x^2-4=a, получаем a^2-4а-5=0 а1=-1 а2=5, подставляем 3х^2-4=-1 3з^2-4=5, решаем систему, получаем х1,2=+-1 х3,4=+-(корень из 3)
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