Пожалуйста !!! Очень срочно !!! Опишите в 2-3 предложениях основные символы красоты п?? древнему Египту , рококо , Средневековье .

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Древний Египет - страна пирамид, фараонов, сфинксов, величайшая цивилизация, чьи загадки до сих пор остаются для нас тайной… До наших дней дошли их произведения искусства: скульптуры, поэмы, потрясающей красоты здания. И, конечно, усыпальницы фараонов – пирамиды. Это был мир жестоких правителей, странных языческих ритуалов и божественно красивых женщин. Конечно, если Вы постараетесь, то сможете вспомнить и назвать большое количество фараонов-мужчин, но женщины – царицы Египта до сих пор у нас на устах, до сих пор о них ходят слухи и сплетни, их обсуждают как живых. Нефертити и Клеопатра вошли в историю не только благодаря своим умственным способностям, но и благодаря своей красоте, гордости и умению управлять мужчинами. В Египте эталоном красоты считалась женщина с длинной шеей, правильными чертами лица, стройной фигурой, небольшой грудью, широкими плечами, узкими бедрами и длинными ногами. Поскольку красивыми считались полные губы и большие глаза, египтянки изобрели косметику и начали ей пользоваться. Глаза подводили зеленой краской, губы красили в красный цвет. В моде были брюнетки, поэтому появились парики и шиньоны. Так же египтянки первыми начали использовать воск для удаления волос. Египтянки носили прозрачную одежду, считая женское тело прекрасным и достойным демонстрации, а длинные узкие юбки делали их походку величественной и медленной. В целом, внешний вид египтянок был гордым, но оставался сдержанным.