Вопрос назовите причины вторжения персов в Грецию

История
Вопрос назовите причины вторжения персов в Грецию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них было желание захватить мир.
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