Напишіть рівняння у молекулярній і йоно молеклярній формі feso4+naoh-gt;fe(oh)3(осад)+na2so4
Химия
Напишіть рівняння у молекулярній і йоно молеклярній формі feso4+naoh-gt;fe(oh)3(осад)+na2so4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+2+so4-2+na+1+oh-1=fe(oh)3+2na+1+so4-2это полное ионное понятно что как?
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