Процесс листопада (маленький рассказ) ПОЖАЛУЙСТА♡♡☆
Биология
Процесс листопада (маленький рассказ) ПОЖАЛУЙСТА♡♡☆
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листопа́д — биологический процесс сбрасывания листвы растениями. В условиях умеренного климата зимой многим растениям не хватает воды. Вода в замёрзшем грунте находится в состоянии льда и не может проникать в клетки корней. В то же время испарение с поверхности листьев не прекращается (хотя оно, естественно, снижается, так как зависит от температуры воздуха). Если бы деревья и кустарники, а также и некоторые травянистые растения не сбрасывали листву, они бы засыхали.
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