Сочини рассказ на тему как я был в цирке

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Сочини рассказ на тему как я был в цирке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы пошли с семьёй в цирк. Там были львы, жирафы, коты, собачка и обезьянка. Львы были добрые мы даже могли подойти и их погладить. Жирафы ходили и вертели головой. Но больше всего миня порозила обезьянка Кило она выполняла все команды и даже убегала несколько раз.
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