Сочини рассказ на тему как я был в цирке

Гость: Гость:

Однажды мы пошли с семьёй в цирк. Там были львы, жирафы, коты, собачка и обезьянка. Львы были добрые мы даже могли подойти и их погладить. Жирафы ходили и вертели головой. Но больше всего миня порозила обезьянка Кило она выполняла все команды и даже убегала несколько раз.