Калий с гидридом воды, соответствующей уравнению химической реакции сделайте. Да??те название продукта и записать его по формуле

Химия
Калий с гидридом воды, соответствующей уравнению химической реакции сделайте. Да??те название продукта и записать его по формуле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KH + H2O ----> KOH + H2 Продукты: едкий калий (гидроксид калия), водород
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