Калий с гидридом воды, соответствующей уравнению химической реакции сделайте. Да??те название продукта и записать его по формуле

Химия

Калий с гидридом воды, соответствующей уравнению химической реакции сделайте. Да??те название продукта и записать его по формуле

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