Номер 1 вареант 2 пожалуйста

Математика
Номер 1 вареант 2 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) = (27+35)/45= 62/45 б) = (40- 39 )/45 =1/45 далее по аналогии 
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