Чему научился Грэй в родительском доме при общении со слугами???помогите плииз срочно уже завтра проверять будут

Литература
Чему научился Грэй в родительском доме при общении со слугами???помогите плииз срочно уже завтра проверять будут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он научился плавать, его научил отец и после тего как он обучился плаванию , он Попова в море
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