Напишите пожалуйста пары слов учитель ученик врач пациент кто командует и кто подчиняется только побыстрее
Обществознание
Напишите пожалуйста пары слов учитель ученик врач пациент кто командует и кто подчиняется только побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальник - подчинённый. Директор - учитель. Генерал - сержант. Президент - министр.
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