Напишите пожалуйста пары слов учитель ученик врач пациент кто командует и кто подчиняется только побыстрее

Обществознание

Напишите пожалуйста пары слов учитель ученик врач пациент кто командует и кто подчиняется только побыстрее

Автор: Гость