Источнику тока напряжением 220 вольт подключена электрическая цепь все резисторы ??меют сопротивление 6 килоом найдите силу тока в каждом резисторе
Физика
Источнику тока напряжением 220 вольт подключена электрическая цепь все резисторы ??меют сопротивление 6 килоом найдите силу тока в каждом резисторе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I= U : R=220 В : 6000 Ом=0,036 А соединение последовательное
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