В Паскале: Ввести три целых величины А, В и С . Если абсолютное значение их суммы gt; 3, то уменьшить каждую величину на 1, а если это не так, заменить каждую величину её квадратом.

Информатика

В Паскале: Ввести три целых величины А, В и С . Если абсолютное значение их суммы gt; 3, то уменьшить каждую величину на 1, а если это не так, заменить каждую величину её квадратом.

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