Перепишите, вставляя нужные определения. Каким определением уместнее распростра??ить каждое из обращений? 1....Борис Борисович! Вы обратились ко мне с просьбой высказать свое мнение по поводу статьи.2 .... братик Витя! Я еще в...
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Перепишите, вставляя нужные определения. Каким определением уместнее распростра??ить каждое из обращений? 1....Борис Борисович! Вы обратились ко мне с просьбой высказать свое мнение по поводу статьи.2 .... братик Витя! Я еще в Москве, но в ближайшие дни отправляюсь на фронт.3 .... г-н Игнатьев! Мне представилась возможность поблагодарить Вас за согласие помочь в работе нашего фонда. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Уважаемый. 2.Дорогой. 3.Мой любимый.
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