Чт можно было увидеть в Москве при Иване 3
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Чт можно было увидеть в Москве при Иване 3
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Всего, по сообщению летописей, в 1479—1505 годах в столице было построено около 25 церквей. В 1485-1495 годах взамен старых деревянных и белокаменных укреплений итальянскими мастерами были выстроены новые кирпичные, зубчатые стены и башни Кремля. Иван III Васильевич Время правления Ивана Третьего охарактеризовалось масштабным строительством, возведением храмов, развитием зодчества, расцветом летописания. При Иване III в Московском Кремле развернулось активное каменное строительство. По его указу в Москву были приглашены не только русские мастера, но и зодчие из Италии. Одним из них был архитектор Аристотель Фиораванти, по проекту которого в 1475 — 1479 годах был построен новый Успенский собор . На западной стороне Соборной площади был возведен дворец Ивана III. Он включал в себя Набережную палату, Среднюю Золотую палату и Грановитую палату, единственную часть дворца, сохранившуюся и по сей день. Грановитая палата являлась парадным тронным залом Ивана III, где проходили различные церемонии и приемы иностранных послов. В 1489 году псковскими мастерами был построен Благовещенский собор . Соборная площадь, окруженная плотно стоящими зданиями, стала местом проведения важнейших церемоний и обрядов.
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