Выполни умножение и запиши результат в виле смешанного числа: 1)5/3*8 2) 1/5*7 3)8/17*10 4)9/16 *7 5)3/8*9 6) 6/13 *11
Математика
Выполни умножение и запиши результат в виле смешанного числа: 1)5/3*8 2) 1/5*7 3)8/17*10 4)9/16 *7 5)3/8*9 6) 6/13 *11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)136 целых 2/3 2)1 целая 2/5 3)828 целых 1/6 4)42 целые 3/16 5)36 6)5 целых 1/13
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