Помогите пожалуйста! Решить задачу Моторная лодка прошла 28 км против течения и 16 км по течению реки, затратив на весь путь 3 часа. Какова скорость моторной лодки, если скорость течения реки 1 км/ч?

Алгебра

Помогите пожалуйста! Решить задачу Моторная лодка прошла 28 км против течения и 16 км по течению реки, затратив на весь путь 3 часа. Какова скорость моторной лодки, если скорость течения реки 1 км/ч?

Автор: Гость