Из одного населенного пункта в противоположных направлениях вышли два пешехода. ??ерез 3 часа расстояние между ними составило 27 км. найди скорости второго пешехода если скорость первого 4 км\ч

Математика

Из одного населенного пункта в противоположных направлениях вышли два пешехода. ??ерез 3 часа расстояние между ними составило 27 км. найди скорости второго пешехода если скорость первого 4 км\ч

Автор: Гость