Из одного населенного пункта в противоположных направлениях вышли два пешехода. ??ерез 3 часа расстояние между ними составило 27 км. найди скорости второго пешехода если скорость первого 4 км\ч

Математика
Из одного населенного пункта в противоположных направлениях вышли два пешехода. ??ерез 3 часа расстояние между ними составило 27 км. найди скорости второго пешехода если скорость первого 4 км\ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 *3=12км-1прошел 27-12=15км-прошел2 15;3=5км ч
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