Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, обратный путь ??м был пройден со скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость мотоциклиста за все время движения.

Физика

Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, обратный путь ??м был пройден со скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость мотоциклиста за все время движения.

Автор: Гость