Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, обратный путь ??м был пройден со скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость мотоциклиста за все время движения.

Физика
Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, обратный путь ??м был пройден со скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость мотоциклиста за все время движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10умножеть на 3600 с и поделить на 1000 м получится 36 км 36 +60=96 км 96÷2 =48 км средняя скорость
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